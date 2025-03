Martin Helme EKRE volikogul: Kaja Kallase pärast on välismaal piinlik öelda, et olen Eestist

Täna kogunes Pärnus EKRE volikogu, kus ütles Helme, et Eesti poliitiline eliit on läbi kukkunud. „Kaja Kallase pärast on välismaal piinlik öelda, et olen Eestist, teda ei võeta tõsiselt ja ta teeb meile häbi ning lisaks ka kahju,“ ütles Helme. Ta lisas, et sama võib öelda ka riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (Reformierakond) ja välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) kohta ning peaminister Kristen Michal (Reformierakond) ei näi tema sõnutsi üldse valitsust juhtivat.