Eilsete teadete kohaselt õnnestus Vene armeel Kurski oblastis Sudžast lõunas Ukraina kaitseliinist läbi murda. Arvatakse, et pealetungil kasutati märkimisväärset hulka Põhja-Korea vägesid ja ka droone Kiievi tarneahelate ja logistika häirimiseks.

Anonüümsuse tingimusel rääkinud Ukraina sõjaväelased ütlesid eile väljaandele Kyiv Independent, et Venemaa on hävitanud nende laskemoona ja toidu tarneahelad ning nad seisavad silmitsi ümberpiiramisega. Ühe allika sõnul on tegemist viimaste päevade läbimurdega.

The Telegraphiga suhelnud nooremseersant ütles ajalehele, et Ukraina kaalub edasiste kaotuste vältimiseks Kurskist taganemist. „Me tahame vältida kaotusi. Hirm ümberpiiramise ees on reaalne,“ ütles allikas.

Arengud Kurski oblastis leiavad aset päevi pärast USA otsust peatada luureandmete jagamine Ukrainaga. CNN teatas kahele kaitseametnikule viidates, et USA on jätkanud Ukraina kaitsetegevusteks vajalike luureandmete jagamist.

Allikas president Volodõmõr Zelenskõi kantseleist ütles ajalehele Time, et Kurski operatsioone on kõige enam mõjutanud USA hiljutine otsus.

Eksperdid usuvad, et USA luureandmete jagamise peatamine on võimaldanud venelastel tegutseda vabamalt ja kavandada rünnakuid ilma Ukraina teadmata, kirjutas The Telegraph. Üks Kiievi sõjaväeluure ohvitser ütles ajalehele, et samm tähendas „enam-vähem täielikku pimedust“.

Ukraina tungis Kurski piirkonda 2024. aasta augustis. Territooriumi hõivamise eesmärk oli kasutada seda võimalike rahukõneluste läbirääkimisvahendina, et survestada Venemaad nõustuma Ukraina tingimustega.

