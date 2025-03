Toronto pubis toimunud tulistamises sai viga vähemalt 12 inimest

Kõik viga saanud ohvrid viidi haiglasse. Ükski vigastustest ei olnud eluohtlik, kuus vigastatut said tulistamishaavu, teatas politsei sotsiaalmeediaplatvormil X.

Politsei ütles, et tulistamises kahtlustatakse kolme meest. Ühte neist nähti hõbedase autoga sündmuskohalt põgenemas ja ta kandis musta näokatet. Muid üksikasju kahtlusaluse kohta ei avaldatud.

„Olen sügavalt mures kuuldes teateid tulistamise kohta Scarborough pubis,“ postitas Toronto linnapea Olivia Chow sotsiaalmeedias. Talisades, et politseiülem kinnitas talle, et „kõik vajalikud ressursid on kasutusele võetud“.