Trump Ukraina abita jätmisest: Venemaa teeb, mida igaüks teeks

USA president väljendas reede õhtul mõistvat suhtumist Venemaa intensiivistunud rünnakutesse Ukraina vastu. Valge Maja peatas sel nädalal sõjalise ja luureabi andmise Kiievile, öeldes, et jätkab hädas oleva riigi abistamist alles siis, kui Ukraina liidrid nõustuvad, et „nad tahavad leppida“, vahendas Washington Post.

USA luureabi on olnud elutähtis Ukraina võime jaoks teha kindlaks Venemaa sõjalisi sihtmärke ja neile lööke anda, samuti vaenlase rünnakute kohta eelinfo saamiseks. Abi peatamine on muutnud riigi nüüd Venemaa rünnakute suhtes oluliselt haavatavamaks. Eile selgus, et Trumpi otsuse tõttu jääb Ukraina ilma isegi satelliidifotodest, mida on seni jaganud näiteks USA erafirma Maxar Technologies.