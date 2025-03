Valitsustüli kogub tuure! Sotsid kurjustavad peaministriga: rünnakud ja süüdistused on silmakirjalikud

Seal räägitakse, et sotside esimees Lauri Läänemets olla juba 21. jaanuaril teinud peaministrile ettepaneku keskenduda valitsuse töös edaspidi eeskätt julgeoleku tagamisele ja majanduse toetamisele ning vaadata vajadusel üle valitsuse muud tegevused. „Eesti vabariigi aastapäeva eel leppisime kokku, et alustame konkreetsemaid arutelusid sel teemal 10. märtsil. Seetõttu on praegused rünnakud ja süüdistused silmakirjalikud. Olime ja oleme jätkuvalt valmis vajalikeks otsusteks, et paremini vastata muutunud välis- ja julgeolekupoliitilisele olukorrale.“