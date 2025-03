Tusk kavatseb korraldada sõjalise väljaõppe kõikidele Poola meestele

„Aasta lõpuks tahame valmis saada mudeli, et iga täiskasvanud mees Poolas saaks sõjalise väljaõppe ja, et see reserv oleks piisav võimalike ohtude jaoks,“ ütles Tusk, vahendab Politico.

Hetkel on Poolal umbes 200 000 sõjaväelast, mis teeb sellest USA ja Türgi järel suuruselt kolmanda armee NATO-s ja suurima armee EL-i liikmete hulgas. Tusk märkis, et Ukraina armeel on umbes 800 000 sõdurit, Venemaal aga 1,3 miljonit meest.

„Iga terve mees peaks tahtma treenida, et saaks vajadusel kodumaad kaitsta. Valmistame selle ette nii, et see ei oleks inimestele koormaks,“ ütles Tusk. Ta lisas, et vabatahtlikus korras saavad ka naised osaleda, kuid „sõda on siiski suuremal määral meeste pärusmaa.“

Tusk rõhutas, et see ei ole naasmine Poolas 2008. aastal lõppenud ajateenistuse juurde.

Poola on NATO suurim kulutaja, tänavu kulutab riik kaitsele 4,7 protsenti SKTst. Tusk ütles parlamendile, et kulutused peaksid kasvama 5 protsendini, mida on varasemalt NATO liitlastelt nõudnud ka USA president Donald Trump.

Trumpi administratsiooni hiljutised segased signaalid on eriti murettekitavad Poola jaoks, mis on oma julgeolekuarhitektuuri üles ehitanud tihedatele sidemetele USA-ga.

„Me näeme sügavat korrektsiooni USA poliitikas Ukraina suhtes, kuid me ei saa pöörata sellele selga ainult sellepärast, et see meile ei meeldi. Me peame olema täpsed ja ausad, kui hindame, mida see tähendab ja mis teenib meie huve ja mis mitte,“ ütles Tusk parlamendis.

Ta rõhutas, et Euroopal on majanduslik potentsiaal Venemaale vastu seista. „Meie puuduseks on olnud tegutsemistahte puudumine, enesekindluse puudumine ja mõnikord isegi argus. Kuid Venemaa on ühinenud Euroopa vastu abitu,“ ütles Tusk.

Vaatamata kavandatud sõjaväe suurendamisele nõudis Tusk, et Poola vägesid ei saadetaks Ukrainasse rahu valvama. „Poola ülesanne on valvata oma idapiiri, mis on ühtlasi NATO ja Euroopa Liidu piir,“ sõnas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada