Ähvardused, sekti liikmed ja vägivaldsed väljasaadetavad. Võltsingueksperdid peavad rinda pistma nii valedokumentide kui keeruliste isiksustega

PPA peakontoris paksu kausta lahti lüües ladus Paakspuu lauale terve hulga näiteid kummastavatest dokumentidest, millega inimesed on üritanud üle piiri saada. Neist osa proovis seda teha selge pettuse teel, teised naiivsusest kannustatuna, kolmandad aga luululises lootuses, et on koitnud päev, mil on asutud rahvusvaheliselt tunnustama nende sekti diplomaatilist puutumatust.