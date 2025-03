VIDEO | „Tilkudes saab karikas täis.“ Kristen Michal viitab, et valitsusliidus on asjad päris nässus

Edasimineva osa all peab ta silmas Reformierakonda ja Eesti 200. „Ütleme nii, et tilkudes saab karikas täis ja kaameli selgrooga pidi ka midagi juhtuma mingil hetkel,“ kirjeldab Michal.

Tema sõnutsi ollakse punktis, kus inimlikud suhted on head, aga küsimus on ses, mis ikkagi valitsuse sisuline töö on. „Kui näed, et aeg on keeruline, siis sa pead tegema asju lihtsamaks ja kiiremaks. St reegleid lihtsustama ja pigem otsima kasinamat ja kargemat valitsemisstiili,“ lausub ta. Michali hinnangul ei sobi sotsidest ministrite tegemised hetkel selle poliitikaga kokku.