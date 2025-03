FOTOD | Talvise kutse ajateenijad üle Eesti andsid sõduri truudusevande

„Täna seisab siin Eesti Vabariigi kodanik, kes on valmis kaitsma oma riigi ja rahva vabadust, kui selleks peaks tarvidus olema. Omandatud sõduri oskused tagavad selle valmisoleku. Teie olemisest ja tulemustest peegelduv mõistmine, et meil ei ole rahvana püsima jäämiseks teist võimalust, kui astuda vastu ja lüüa kuis tahes suurt vastast. Soov teha endaga tööd, olemaks täna parem, kui eile annab meile kindluse, et üheskoos saame sellega hakkama,“ ütles oma omakõnes Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Jaan Kessel.

Diviisi 2. jalaväebrigaadis lõpetas täna sõduri baaskursuse Taara linnakus peetud piduliku rivistusega pea 80 ning diviisi 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus pea 110 talvise kutse ajateenijat. Lisaks toimusid käesoleval nädalal ka 1. jalaväebrigaadis lõpurännakud staabi- ja sidekompaniil, lahingteeninduspataljonil ja õhutõrjepataljonil.

„Mul oli väga hea meel neid, enda võimetes kahtlejaid, rännaku lõpp-punktis tervitada. Kaheksa nädalat tagasi kasarmu uksest sisse astunud mõnevõrra ebakindlad ning ehmunud üksikud noored on muutunud julgemateks ja tugevamateks meeskonnaliikmeteks. Ma usun, et üks tähtsamaid teadmisi, mis sõduri baaskursus sõdurile annab, on arusaam, et temas on palju rohkem jõudu ja sisemisi ressursse kui ta ise arvab,“ ütles 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii rühmaülem nooremleitnant Andree Lilleorg. „Talvised ilmad ja elukorralduse muutusega paratamatult kaasnev stress on sõdureid hästi karastanud. Instruktorite juhendamine ja õpetamine ladus tugevat vundamenti ning ma olen kindel, et tulevased sideloojad näitavad ka edaspidises teenistuses häid tulemusi ja meeskonnavaimu,“ lisas nooremleitnant Lilleorg.