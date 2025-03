DOGE ja Turkey Airline. Ninapidi veetud Leedu rahvasaadik tekitas poliitilise skandaali

Poliitik ja tema abikaasa plaanisid esimeses klassis lennata New Yorki, et kohtuda seal Ameerika Ühendriikide valitsuse tõhususe osakonna (DOGE) esindajatega. Paar taipas alles Vilniuse lennujaama jõudes, et midagi on korrast ära, sest Turkish Airlinesi äriklassi check-in’i lauas ilmnes, et nende lennupiletid on võltsitud.