Põlva vallas kukkus mees läbi jää. Läheduses olnud talumees läks talle appi

„Päästeamet avaldab tänu abivalmile mehele, kes päästis oma kiire ja julge tegutsemisega inimelu,“ kiitis Uustalu. Päästeamet juhib tähelepanu, et soojad ilmad on muutnud jää väga hapraks ning jääle minek on eluohtlik. Samuti on alates homsest ehk 8. märtsist terves Eestis siseveekogude jääle minek keelatud.