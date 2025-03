Venelased tungisid Kurski oblastis väidetavalt Ukraina kaitseliinist läbi

„Toimus läbimurre blokeerimispiirkonnas. Lühidalt öeldes on see territoorium, kus meie üksused püüavad vaenlast kinni hoida, et mitte sattuda osalisse või täielikku piiramisrõngasse. See ei toimunud äkki, vaid järk-järgult ja plaanipäraselt. Veel enne uut aastat sisenesid venelased Kurilovkasse, kus üks meie brigaad positsioonid maha jättis. Pärast seda koondas vastane jõude ja viis süstemaatiliselt ellu ründetegevust. Eile ja üleeile söösteti edasi ja ongi tulemus käes,“ ütles Ukrajinska Pravda allikas.