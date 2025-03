Saarlasi kimbutavad tihedad elektrikatkestused. Elektilevi: maakaablid on oma tööea lõpul

Elektrilevist selgitati, et kevadeti maa sulamise ajal esineb maakaabli rikkeid tihedamalt kui muudel aastaaegadel. „Suures osas on Kuressaare linna ja ka teiste linnade maakaablid juba oma tööelu ea lõpul ja seega on need kõikidele mõjutustele ka vastuvõtlikumad,“ rääkis Reiland.