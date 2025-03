VIDEO | Peaminister andis aru, mis otsusteni jõuti Brüsselis Euroopa Ülemkogul

Teada on, et liikmesriikide juhid jõudsid neljapäeva õhtul Brüsselis kokkuleppele eelarvereeglite muutmises, mis annab liikmesriikidele rohkem paindlikkust investeerida oma kaitsevõimesse. Samuti avaldati toetust kaitseotstarbelise laenu võtmisele.

Peaministri sõnul on oluline, et erakorralisel Euroopa Ülemkogul teadvustasid liikmesriigid, et oht idapiiri tagant on reaalne ja kõik peavad kaitsesse rohkem panustama. „Eelkõige on oluline panustada kriitilistesse võimetesse nagu õhukaitse, laskemoona hankimine ja pikamaa tulejõud,“ märkis pärast kohtumise lõppu.