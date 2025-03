Valitsuskisma tüürib vaibumise suunas? Tanel Kiik: eri väljaütlemised pole koalitsioonile surmavad

Üks sots märkis, et üldiselt on tunnetus selline, et Reformierakond puhus pilli lõhki ja üritab nüüd asja kuidagi kontrolli alla saada.

Isamaas aga leitakse, et ehk oli märgiline nende resoluutne ei. Ehk arvas Reformierakond, et võiks ikkagi just Isamaaga valitsuse moodustada? Või vähemasti selle üle arutleda. Isamaa juht Urmas Reinsalu välistas selle resoluutselt. „Me ei usalda praegust peaministrit ja leiame, et jätkamise asemel oleks asjakohane, kui ta ameti maha paneks,“ kirjutas ta eile sotsiaalmeedias. „Reformierakonna poliitika jätkumine valitsuses on paraku Eestile mitte lahendus, vaid probleem. Kujutada Isamaad selle poliitika pikendusena oleks suisa koomiline, Reformierakonnal pole ühtki ettekäänet, et ka tänases koalitsioonis oma poliitikat põhimõtteliselt muuta.“