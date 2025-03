VIDEO | Kaitseväe luurekeskuse ülem: Ukrainas on lahinguaktiivsus langenud

Samuti rääkis Kiviselg, et Ukrainas on veebruaris lahinguaktiivsus võrreldes kahe eelmise kuuga vähenenud. „Vene Föderatsiooni üksused on reorganiseerumas, teatud üksusi piirkondade vahel liigutamas, mis võib viidata ka sellele, et kuskil piirkonnas on plaanis suurem lahinguline aktiivsus tulevikus,“ rääkis ta.

Ta lisas, et ka Vene vägede kaotused on vähenenud. „Detsembris-jaanuaris oli päevi, kus Vene Föderatsioon kaotas circa 1700 inimest surnutena, praegu on see 1000-1200,“ märkis ta ning lisas, et ka rünnakutempo on poole võrra langenud ning Venemaa Föderatsiooni edenemine rindel vähenenud.