FOTOD | Lux Expressi bussiga juhtus taas Venemaal õnnetus, keegi viga ei saanud

Reisijad on Roosi sõnul juba piiri ületanud ja teel Tallinna.

„Bussijuht on suurepärane professionaal,“ kinnitas Jekaterina. „Buss sõitis otse, minu arusaamist mööda keeras maastur vasakule, meie sõidurajale. Autot juhtis eakas mees. Bussijuht pidurdas nii hästi, kui suutis. Kui poleks olnud tema reaktsiooni, poleks me vist nii kergesti pääsenud.“

Jekaterina sõnul keegi bussis viga ei saanud. „Kuulsin, et autojuht on elus. Samuti kuulsin, et autos oli veel üks vanem naine, tema ei saanud samuti viga. Kuid ma ei saa seda 100% kinnitada,“ tõdes ta.