Kreml teatas, et jälgib pingsalt Euroopa Liidu „militariseerimist“

„Kogu see militariseerimine toimub peamiselt Venemaa vastu. See võib loomulikult olla teemaks meie sügavale murele ja sellele, et tekib vajadus võtta tarvitusele vastavaid vastumeetmeid meie julgeoleku tagamiseks,“ ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Me näeme, et Euroopa Liit arutab praegu väga aktiivselt EL-i militariseerimise, just kaitsesegmendi arendamise teemat. Need on protsessid, mida me pingsalt jälgime, sest Euroopa Liit positsioneerib Venemaad peamise vastasena.“