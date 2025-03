Süüria valitsusväed peavad lahinguid kukutatud Assadi toetajatega

Tegemist on kõige tõsisema sõjategevusega Süürias pärast Assadi kukutamist detsembris ja islamistliku üleminekuvalitsuse võimule tulekut, vahendab BBC News.

Suurbritannias baseeruva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel on hukkunud üle 70 inimese.

Lahingute piirkonnas Latakia ja Tartusi sadamalinnas on kehtestatud liikumiskeeld.

Kokkupõrked said alguse varitsusrünnakust Latakias julgeolekuoperatsiooni läbi viinud valitsusvägede vastu. Kohale on saadetud lisavägesid.

Rannikupiirkonnas elab alaviidi vähemus ja see on samuti alaviitide hulka kuuluva Assadi perekonna kants.

Eile teatas Süürias asuv uudisteagentuur Step, et valitsusväed tapsid umbes 70 endise režiimi võitlejat ning Jableh’s ja selle ümbruses võeti 25 meest vangi.

On teatatud ka kokkupõrgetest Homsis ja Aleppos. Sotsiaalmeedias on avaldatud videoid Homsist, milles on kuulda tulistamist tänavatel.