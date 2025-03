Brüsselis naiste õigustele pühendatud kohtumisel esindas Eestit Kalle Grünthal

Kohtumisel räägiti naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava tugevdamisest. Grünthal ütles Delfile, et tema osalus kohtumisel otsustati sotsiaalkomisjonis.

„Mina rääkisin sellest, et on olemas nähtamatud ohvrid, kes meelitatakse välismaale prostituudiks ja neid tuleb kohe aidata – see oli minu sõnum,“ sõnas Grünthal.