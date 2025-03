Putin: on endiselt inimesi, kes tahavad naasta Napoleoni aega

„Siin räägiti Smolenskist, muuseumist, veel Napoleoni ajast, Napoleoni vallutusretkest. Siiamaani mõni kibeleb. On endiselt inimesi, kes tahavad naasta Napoleoni aega, unustavad, millega see lõppes,“ lausus Putin „sõjalises erioperatsioonis“ osalenute toetusfondi Isamaa Kaitsjad töötajatele.

„Tegelikult on meie vaenlaste, vastaste kõik vead alanud just nimelt sellest – vene inimese ja üldse ülevenemaalise kultuuri esindajate iseloomu alahindamisest. Ma kohtun Venemaal erinevatest rahvustest inimestega, meil ikkagi on midagi, mis meid kõiki, sellel maal elavaid inimesi ühendab, see on täiesti selge,“ lisas Putin.

Napoleonist rääkis eile ka Lavrov.

„Loomulikult, see on ähvardus Venemaa aadressil. Kui ta peab meid ohuks, kutsub kokku Euroopa riikide ja Suurbritannia peastaapide ülemate kohtumise, ütleb, et on vaja tuumarelva kasutada, valmistub kasutama tuumarelva Venemaa vastu, on see loomulikult oht,“ ütles Lavrov eile pressikonverentsil Moskvas.

„Erinevalt oma eelkäijatest Napoleonist ja Hitlerist, kes tahtsid samuti Venemaa vastu sõdida, ei käitu härra Macron eriti peenelt, sest need ütlesid otse, et tuleb Venemaa vallutada, tuleb Venemaa alistada. Ta tahab nähtavasti seda sama, aga ütleb millegi pärast, et Venemaaga tuleb sõdida, et see ei alistaks Prantsusmaad,“ ütles Lavrov

Macron nimetas oma eileõhtuses telekõnes Venemaad ohuks Prantsusmaale ja Euroopale ning ütles, et on otsustanud avada strateegilise debati Euroopa liitlaste kaitsmise üle Prantsusmaa tuumaheidutusega.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada