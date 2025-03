Välisminister Tsahkna: eelarvepiirangute lõdvendamine aitab Eestil jõuda kaitsekulutustes viie protsendini

„Euroopa Liidu liikmesriikide liidrite toetus Euroopa Komisjoni pakutud eelarvepiirangute lõdvendamise mehhanismile on tervitatav, sest annab riikidele vajaliku tegutsemisvabaduse kaitsekulude kiireks tõstmiseks ja võimaldab Eestil saavutada võimelünkade täitmiseks vajalik kaitsekulutuste määr 5% SKP-st,“ ütles Tsahkna. „Euroopa võtab julgeolekuväljakutseid tõsiselt ja on valmis otsustavalt tegutsema. Loodan, et kõik EL-i liikmesriigid kasutavad seda võimalust, et suurendada panust meie ühisesse julgeolekusse.“