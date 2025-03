Trump NATO-st: kui nad ei maksa, ei kavatse ma neid kaitsta

Trump väitis Valge Maja Ovaalkabinetis, et teised riigid ei tuleks USA-d kaitsma, kuigi nad tegid seda pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid, mis on ainus kord, kui artikkel 5 käivitati, vahendab Associated Press.

„Kas te teate, mis on minu suurim probleem NATO-ga? Ma tõesti, tähendab, ma tean neid tegelasi väga hästi. Nad on mu sõbrad. Aga kui Ühendriigid oleksid hädas ja me kutsuksime neid, me ütleksime, et meil on probleem, Prantsusmaa. Meil on probleem, mõned teised, keda ma ei maini. Kas te arvate, et nad tulevad ja kaitsevad meid? Nad peaksid. Ma ei ole nii kindel,“ lausus Trump.