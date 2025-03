Austraalias püüdis relvastatud teismeline minna lennuki pardale

„Lennukile lähenedes ronis ta esitrepist lennuki eesotsa,“ ütles Reid. „Sel hetkel märkasid reisijad, et tal on kaasas tulirelv. Vähemalt kolm reisijat alistasid noormehe.“

„Kahtlemata oleks see reisijate jaoks olnud väga hirmutav vahejuhtum,“ ütles ta, tunnustades kahtlustatavast võitu saanud inimeste vaprust. Ta tõdes, et on väga muretekitav, et inimene võib „rikkuda turvameetmeid, läheneda lennukile ja seejärel jõuda potentsiaalselt tulirelvaga lennukisse“.