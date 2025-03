Ukraina endine ülemjuhataja: USA hävitab maailmakorda

Londonis Chatham House’is toimunud konverentsil kõneldes ütles Zalužnõi, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on seadnud kahtluse alla kogu läänemaailma ühtsuse.

„Me näeme, et mitte ainult kurjuse telg ja Venemaa ei püüa maailmakorda muuta, vaid USA hävitab seda korda lõplikult,“ ütles Zalužnõi kuulajatele. „Ja kui need telje riigid sõlmivad omavahel strateegilise kokkuleppe, siis oleksime pidanud mõtlema, et võib-olla on see katse olemasolevat maailmakorda revideerida.“