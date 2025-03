Iisraeli parlamendi sõprusrühm Eestis: pole küsimustki, kes on sõjas ohver ja agressor

Kohtumisel kiitis välisminister Margus Tsahkna, et Katari, USA ja Egiptuse vahendusel lepiti kokku vaherahus Iisraeli ja Hamasi vahel ning pantvangide vabastamises. „Inimesed Lähis-Idas on pikka aega pidanud taluma kohutavaid kannatusi,“ ütles Tsahkna. „Loodan väga, et vaherahu peab ja rajab tee kõigi pantvangide vabastamiseni. Avaldan kogu südamest kaastunnet hukkunud pantvangide lähedastele.“

Rääkides julgeolekuolukorrast Iisraelis, ütles Tsahkna, et kestva rahu Lähis-Idas saab tagada vaid kahe riigi lahendus ja arvestada tuleb ka Iisraeli julgeolekumuresid. „Eesti ja Iisraeli julgeolek ei seisa üksteisest eraldi, mõistame mõlemad väga hästi, mida eksistentsiaalsete küsimuste all silmas peame,“ märkis ta.

Räägiti ka Venemaa jätkuvast agressioonist Ukrainas. „Ukraina vajab meie kõigi poliitilist, majanduslikku ja sõjalist tuge, et agressorile vastu seista,“ ütles Tsahkna. „See on meie kõigi julgeoleku huvides, sest Venemaa ei peatu Ukrainas.“

Ka riigikogu poliitikute sõnum peale kohtumist oli, et koos seistakse vastu Venemaa, Iraani ja Põhja-Korea kurjuse teljele. „Peame [Eesti ja Iisrael] ühendama jõud, et vastu seista Venemaa, Iraani ja Põhja-Korea kurjuse teljele,“ rääkis riigikogu esimees Lauri Hussar.

Riigikogu esimehe sõnul on Venemaa kaotus Ukrainas väga tähtis, et võtta Venemaalt julgus alustada järjekordset uut sõda. Samuti viitas ta, et Tartu rahu sõlmiti Eesti tingimustel tänu liitlaste abile ning Venemaa soovile mitte jääda isolatsiooni. „Pole tõsi, et ei ole võimalik teha rahu meie tingimustel,“ kinnitas ta.

Hussari kinnitusel on Euroopa Liit võtnud omaks, et alliansil peab olema senisest märkimisväärselt suurem roll kaitsekoostöö ja -tööstuse arendamisel ning Euroopa Liit on võimeline tootma Venemaast rohkem ja paremat sõjatehnikat – tuleb vaid teha koostööd sarnaselt mõtlevate riikidega. „Euroopa ei ole enam üksnes ühisturg, Euroopa on jõud,“ sõnas ta.