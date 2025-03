Keskerakonna fraktsioonijuht Lauri Laats valitsuse tülist: kiskumisest see asi edasi ei lähe

Laats rääkis Delfile, et tema sisetunde järgi praeguses valitsuskriisis reaalseid samme ei tehta. „Me jälgime ja vaatame, kuidas nad (valitsuserakonnad - K. M.) omavahel kisuvad, aga ma arvan, et sellest kiskumisest asi edasi ei lähe,“ märkis ta.

Laats kinnitas ka, et Keskerakonnale ühtegi konkreetset pakkumist Reformierakonna poolt tehtud ei ole. „Poliitikas on nii, et enne, kui ei ole midagi juhtunud, ei saa midagi rääkida,“ ütles Laats. „Mis puudutab koalitsiooni tervist, siis oleme seda juba eelnevalt näinud, et seal on omad konfliktid. Kas see on nüüd midagi suuremat? Kõik oleneb.“

Küsimusele, kas praeguses olukorras oleks üldse teistsugune valitsuskoalitsioon võimalik, vastas Laats, et see on vähetõenäoline. „Esiteks, Isamaa selle asja peale ei läheks, vähemalt minu analüüsi järgi. See tähendab tegelikult, et praeguses positsioonis Isamaale see tõenäoliselt kasuks ei tule,“ rääkis ta. „Aga teisalt, kui sotsid heidetakse välja ja kas Eesti 200 ja Reformierakond veab kahepeale välja arvestades nende praegust reitingut – ma ei näe seda potentsiaali.“

Laats lisas, et Eesti 200 ei pea niikuinii pikalt vastu. „See lagunemine tuleb varem või hiljem, pigem varem, ja seda riski Reformierakond enda peale võtma ei hakka,“ märkis Laats.

Ta ütles, et kui Keskerakonna ideoloogiat hakataks läbi valitsemise ellu viima, siis on ka nemad valmis astuma läbirääkimistesse. „Aga selline olukord peab tekkima, et sellest saaks üldse rääkida,“ ütles Laats.

Eile kirjutas Eesti Ekspress, et lähiajal selgub, kas Reformierakonna uue mõõtme saanud vastasseis sotsidega on nii ületamatu, et kaalumisele võiks tulla SDE valitsusest väljaviskamine. Peaminister Kristen Michal muudatusi valitsuses ei välistanud. „Aeg-ajalt teevad kõik edukad organisatsioonid värskendusi ja hea peremees remonti, nii tuleb sedagi vaadata, vaja on saada asjad õiges suunas liikuma ja kiiresti,“ ütles ta.

