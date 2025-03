Väljaanne Politico teatas täna allikatele toetudes, et USA presidendi Donald Trumpi meeskond on juhtinud salakõnelusi endise presidendi Petro Porošenko ja teise opositsiooniliidri Julia Tõmošenkoga.

Artikli kohaselt keskendusid arutelud sellele, kas Ukrainas võiksid toimuda kiired presidendivalimised.

Pärast artikli avalikustamist teatas Porošenko Telegramis, et tema meeskond teeb koostööd USA partneritega, et tagada toetus Ukrainale, vahendab Reuters.

Sealjuures kinnitas ta oma vastumeelsust korraldada valimisi sõja ajal. Porošenko sõnul peaks hääletus toimuma alles pärast rahu saavutamist ja hiljemalt 180 päeva pärast sõja lõppu.

Loole reageeris ka Tõmošenko, kes ütles, et tema partei peab läbirääkimisi „meie liitlastega, kes saavad aidata tagada õiglase ja rahumeelse lahenduse võimalikult kiiresti“. Ka tema kinnitas taaskord, et valimiste korraldamine on võimalik alles pärast sõja lõppu.

Kolm aastat tagasi Ukrainasse tunginud Moskva on varasemalt seadnud kahtluse alla Zelenskõi õiguse pidada läbirääkimisi oma riigi nimel, kuna tema viieaastane ametiaeg pidi lõppema eelmise aasta 20. mail. Sellest olenemata näeb Ukraina seadusandlus ette, et sõjaseisukorra ajal valimisi ei peeta.

Trump esitas eelmisel kuul valeväite, öeldes, et Zelenskõi heakskiiduprotsent on langenud 4%-ni. Kuigi presidendi populaarsus langes pidevalt kogu eelmise aasta vältel, näib, et Washingtoni kasvav surve on tema toetust suurendanud, vahendab Kyiv Independent.

Trumpi abid on Politico teatel kindlad, et Zelenskõi kaotaks igasugused valimised sõjaväsimuse ja pahameele pärast vohava korruptsiooni üle. Sellest hoolimata on ta ikkagi kaugelt populaarsem kui Tõmošenko ja Porošenko.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada