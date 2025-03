DELFI BRÜSSELIS | Aeglane rahuprojekt Euroopa Liit valmistub Venemaaga sõda pidama

Delfi kajastas viimati EL-i riigijuhtide Brüsseli kohtumist kõigest 30 päeva tagasi. Tookord tõdeti, et Euroopa kaitstuse tagamisega pole mitte ainult tuli takus, vaid et nüüd on see tõdemus liikunud riigijuhtide alateadvusest otsmikusagarasse.