VIDEO | Kokkuvarisemisest on asi kaugel. Ukraina võtab Donbassis vaenlaselt positsioone tagasi

Kuu aega tagasi märkis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Vene pealetungid on raugemas ning kaitsjad üritavad võtta initsiatiivi Donetksist põhja pool Pokrovski piirkonnas.

Viimastel nädalatel on tulnud teateid Ukraina vägede rünnakutest nii Pokrovski juures kui ka mõnekümne kilomeetri kaugusel, venelaste okupeeritud Toretski linna ümbruses. Positsioonisõjale omaselt on rindejoone muutused väikesed, ent muudatus on märgatav võrreldes aasta lõpuga, mil initsiatiiv Donetski rindel oli peamiselt Vene poole käes.



