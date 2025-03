VIDEO | Zelenskõi kohtus Brüsselis von der Leyeni, Costa ja Macroniga

Euroopa Liidu liidrid kogunesid täna erakorralisele tippkohtumisele, et arutada sõjaliste kulutuste suurendamise viise, kuivõrd USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on märku andnud, et Euroopa peab oma julgeoleku eest ise hoolitsema, ja on peatanud ka Ukraina abistamise, vahendab Associated Press.