Kas Reformierakond vahetab sotsid isamaalaste vastu? Seeder: tuleme, kui poliitikat ollakse valmis radikaalselt muutma

Lähiajal selgub, kas Reformierakonna uue mõõtme saanud vastasseis sotsidega on nii ületamatu, et kaalumisele võiks tulla SDE valitsusest väljaviskamine, kirjutas eile Eesti Ekspress. Ka Postimees avaldas selleteemalise analüüsi, milles märgiti, et teoreetiliselt võiks Reformierakond vaadata opositsioonist Isamaa poole.