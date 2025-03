Reuters: Trump jätab 240 000 Ukraina põgenikku õigusliku staatuseta

Seda sammu on oodata aprillis.

Ukrainlastelt kaitse äravõtmine algatati juba enne, kui Trump Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga eelmisel nädalal avalikult tülli läks. See on osa Trumpi administratsiooni tegevusest, mille eesmärk on võtta õiguslik staatus ära enam kui 1,8 miljonilt inimeselt, kellel lubati USA-sse siseneda president Joe Bideni administratsiooni algatatud ajutiste humanitaarprogrammide raames.