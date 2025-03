FOTOD | „Õiged värvid õigel kohal.“ Donetski sõjamemoriaali juures lehvib aukohal Eesti lipp

Praeguseks on memoriaalist saanud Ukraina üks tuntumaid vaatamisväärsusi ja on omamoodi väravaks sõjatsooni. Monument asub Pokrovskist 30 kilomeetri ja lähimatest Vene positsioonidest vaid 20 kilomeetri kaugusel.

„See on selle lipu jaoks hea koht,“ ütleb 35-aastane vabatahtlik Vassil, kes toimetab sõjaväelastele annetatud autosid. „Ukrainlastele on see steel väga oluline ja oleme tänulikud kõigile, kes meid aitavad. Ja Eesti aitab Ukrainat väga palju.“

„See tähendab seda, et kas keegi Eestist on siin meie ees sõdimas või tõi selle mõni vabatahtlik,“ lisab 27-aastane sõdur ja droonipiloot, Hmelnitskõist pärit Andri. „Igal juhul on see kindlasti oma õigel kohal.“