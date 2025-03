Valitsus soovib muuta hädaolukorra seadust

Muudatused hädaolukorra seaduses toetavad elutähtsate teenuste toimimise ja kättesaadavuse nõuded. Samuti annavad need ettevõtjatele rohkem paindlikkust valida teenuse osutamiseks vajalikke tehnoloogiaid, et tagada teenuse pidev toimimine. Uued ajakohased tehnoloogilised lahendused aitavad suurendada ka turvalisust ja tõsta valmidust kriisideks valmisolekul.

„Need muudatused aitavad meil koostöös elutähtsate teenuste osutajatega tagada, et olulised teenused toimiksid katkematult. Kui me räägime andmetest, siis mõeldakse tavaliselt kohe isiku- või makseandmete peale. Tegelikult on andmed meie igapäevaelu osa – näiteks see, et meil toidupoes kassad töötavad või töö juures automaatuksed avanevad,“ selgitas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.