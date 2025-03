„Elavaid tuleb karta,“ kirjutas Karlos Kolk märkmikku päev enne, kui kambrikaaslane ta tappis

Sem Karlos Kolgi tapmises ja muudeski kuritegudes süüdistatav Marek Madisoo palus kohtult luba puududa tänaselt istungilt, kus plaaniti avalikustada tapmisega seotud võikaid tõendeid. Ta pidas võimalikuks, et vastasel juhul võib ta saalis viibijatele ohtu kujutada.

„Ma ei ole siiamaani tõendeid ja asju uurinud. Kui [neid] hakatakse näitama, siis need võivad mõjutada mu vaimset tervist,“ põhjendas Madisoo. „Ma ei tea, kuidas need mõjutada võivad. Ma ei viitsi mingit action’it korraldada siin. Ma palun, et võiksin tänaselt istungilt lahkuda,“ ütles ta.