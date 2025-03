Skandaal Washingtonis. Naistemehest kindrali vallutuste hulka kuulus ka tuntud senaator

Aasta alguses teatas teenistuslik järelevalve, et USA lennuväekindral Christopher Finerty jäi vahele sobimatute suhetega viie naisega, kellega ta ametialaselt kokku puutus. Naiste nimesid esialgu ei avaldatud, ent kolm neist töötas raporti järgi kongressis. See tekitas pahameelt ülejäänud relvajõududes, kes kahtlustavad, et õhuvägi võis niimoodi saada kongressi rahakraanide mõjutamiseks ebaausa eelise.

Skandaal jätkus sel nädalal portaali ProPublica teatega, et üks Finerty endisi armukesi on USA senati tähtis kaitseekspert, Iowa vabariiklane Joni Ernst. Eruohvitser ja sõjaveteran Ernst kuulub muu hulgas senati relvajõudude komiteesse ning juhib seal üht allkomiteed, mis tegeleb tulevikuohtudega. Ta on piisavalt mõjukas, et uue kaitseministri Pete Hegsethi ametissenimetamise peamiseks takistuseks peeti just Ernsti kõhklusi, mida kandidaat detsembris neljasilmakohtumisel hajutamas käis.