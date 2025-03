Lavrov: Macron tahab sama, mida tema eelkäijad Napoleon ja Hitler

„Loomulikult, see on ähvardus Venemaa aadressil. Kui ta peab meid ohuks, kutsub kokku Euroopa riikide ja Suurbritannia peastaapide ülemate kohtumise, ütleb, et on vaja tuumarelva kasutada, valmistub kasutama tuumarelva Venemaa vastu, on see loomulikult oht,“ ütles Lavrov pressikonverentsil Moskvas, vahendab Interfax.

„Erinevalt oma eelkäijatest, kes tahtsid samuti Venemaa vastu sõdida, Napoleonist ja Hitlerist, ei käitu härra Macron eriti peenelt, sest need ütlesid otse, et tuleb Venemaa vallutada, tuleb Venemaa alistada. Ta tahab nähtavasti seda sama, aga ütleb millegi pärast, et Venemaaga tuleb sõdida, et see ei alistaks Prantsusmaad,“ ütles Lavrov

Macron nimetas oma eileõhtuses telekõnes Venemaad ohuks Prantsusmaale ja Euroopale ning ütles, et on otsustanud avada strateegilise debati Euroopa liitlaste kaitsmise üle Prantsusmaa tuumaheidutusega.

Lavrovi sõnul nähakse igasuguste Euroopa rahuvalvejõudude kohalolekut Ukrainas NATO ametliku osalemisena sõjas ja Venemaa ei luba sel juhtuda.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas Macroni retoorikat väga konfrontatsiooniliseks.

„Kui lugeda Macroni esinemist, siis tekib selline tunne, et Prantsusmaa otsib sõja jätku. Veelgi enam, Prantsusmaa on juba valmis kasutama oma tuumarelvi julgeoleku asjus. See on juba selline tuumaretoorika, pretensioonid tuumajuhtimisele Euroopas. Tähendab, see on väga ja väga konfrontatsiooniline,“ lausus Peskov.

Ka Euroopa rahuvalvevägede Ukrainasse paigutamise mõte on Peskovi sõnul konnfrontatsiooniline.

„Mis meil praegu de facto on? Meil on Prantsusmaa presidendi esinemine, väga konfrontatsiooniline Venemaa suhtes. Me loeme Prantsusmaa presidendi sõnu, et ta peab silmas pärast relvarahu kontingendi paigutamist Ukrainasse. Seda ta ütles. Sisuliselt käib jutt mingi efemeerse kontingendi paigutamisest,“ ütles Peskov. „Kas Venemaa saab sellega nõustuda? Selle küsimuse võib lihtsalt õhku riputada, otse sellele vastamata. Sest vastus on absoluutselt selge.“

