ERJK otsustas, et neli erakonda peavad SALK-ile tasuma kokku ligi 100 000 eurot

ERJK saatis valitsuserakondadele ja Keskerakonnale ettekirjutused. Komisjon leidis, et neli erakonda on saanud SALK-ilt teenust ning see saadav hüve on käsitletav erakonnale tehtud keelatud annetusena. Samuti leidis ERJK, et vaatamata erakondade seisukohtadele, et teenust ei tellitud, on teenust SALK siiski osutanud, erakonnad on teenuse vastu võtnud ja seda ka kasutanud.