Satelliidijäätmed on hakanud taevast reostama. Metallitahma aina lisandub

Jaanuari jooksul põles Maa atmosfääris ära üle 100 sidesatelliidi. Kaheksa kilomeetrit sekundis maapinna poole kukkunud tehiskaaslaste häving korraldati meelega, et satelliidid ei jääks orbiidil ruumi raiskama ega kukuks kontrollimatult alla. Kolme aasta eest andis USA sidesatelliitide litsentsidega tegelev föderaalagentuur FCC korralduse, et kosmoseprügi vähendamiseks tuleb kõik sellised satelliidid viis aastat pärast üleslaskmist orbiidilt alla tuua. Samasugused reeglid kehtivad ka mujal.

Sellise planeeritud hävingu eesmärk on õilis, ent sellega kaasnevad plaanimatud tagajärjed. Aurustunud satelliitidest jäävad stratosfääri (atmosfääri kiht, mis asub 10–50 kilomeetri kõrgusel maapinnast) maha metalliosakesed, kus leidub muu hulgas alumiiniumi, vaske, liitiumi ja nioobiumi. Alguses olid kogused väikesed, ent praegu on orbiidil juba 11 000 satelliiti ning ÜRO juures tegutsev rahvusvaheline telekommunikatsiooni liit on saanud taotlusi kokku miljoni tehiskaaslase väljasaatmiseks. See tähendab, et atmosfääri keemiline koostis võib hakata muutuma.