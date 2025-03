Valitsus laguneb? Sotsid räägivad tormist veeklaasis, Reformierakond ja Eesti 200 pilluvad aga nende pihta kriitikanooli

Fotomeenutus suvest, mil Lauri Läänemets ja Piret Hartman rõõmustasid, et Vladimir Svet astus nende ridadesse. Tulles tänasesse päeva, siis Hartman on Reformierakonna kriitikatulva all, Svet peab parteid avalikult kaitsma ning Läänemets puhkab Aafrikas.

FOTO: Tiit Blaat | Delfi Meedia