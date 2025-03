Trumpi abid on Politico teatel kindlad, et Zelenskõi kaotaks igasugused valimised sõjaväsimuse ja pahameele pärast vohava korruptsiooni üle.

Kuigi Trumpi leer võib loota valimiste abil Zelenskõist vabaneda, on ta ikkagi kaugelt populaarsem kui Tõmošenko ja Porošenko.

Kõikide tagauste kaudu peetavate arutelude alus on korraldada presidendivalimised pärast ajutuse relvarahu kehtestamist, aga enne täiemõõduliste rahuläbirääkimiste algust, teatab Politico.

Tõmošenko pressiesindaja Natalia Lõssova vastas küsimusele, kas Tõmošenko on USA administratsiooni või Trumpi lähikonna liikmetega läbirääkimisi pidanud, et „me ei kommenteeri seda veel“.

Porošenko Euroopa Solidaarsuse partei teatas, et on loogiline, et igasugused kontaktid hõlmaksid ka Porošenko ja Euroopa Solidaarsuse visiooni esindajaid.