Rumeenia saatis riigist välja Venemaa sõjaväeatašee ja tema asetäitja ning vahistas 6 riigireetmises süüdistatavat

„See on erakordne meede. See ei ole tavaline meede. See ei ole meede, mida võetaks tarvitusele kergesti, ja see võetakse tarvitusele, kui rikkumised on rängad,“ ütles Rumeenia välisministeeriumi esindaja Andrei Țărnea eile Euronewsile. „Üldiselt ei kommunikeerita sellistest otsustest ja nende põhjustest avalikult. Need kommunikeeritakse otse riikide võimudele.“