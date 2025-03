VIDEO ja BLOGI | Kallas süüdistab sotse tahtmatuses otsuseid teha: ei leita aega, ei taheta maha istuda

Kristina Kallase sõnul on sotsiaaldemokraadid jäänud paljude tähtsate otsuste tegemisel jalgu, mistõttu on valitsuse töötamise viisis vaja muutust. Nüüd on tekkinud üles ka küsimus, kas vastasseis sotsidega on nii ületamatu, et kaalumisele võiks tulla SDE valitsusest väljaviskamine

„Meilt ei tule kiireid otsuseid, need tihti venivad. Pikka aega on selgusetust, käivad pikad vaidlused. Kui majanduse tõusule pööramine on meil absoluutne prioriteet, siis me ei saa üheksa kuud lõputult pidurdada oskustööjõu teemalist otsuse tegemist,“ sõnas Kallas, lisades, et selle otsuse tegemine seisab sotsiaaldemokraatide taga.

Veel seisab Kallase sõnul sotside taga konkurentsiseaduse muutmine, mille eest maksab Eesti päevas 3000 eurot trahvi. „Kõik on ette valmistatud, aga ei leida aega, ei taheta maha istuda, et otsus ära teha. Ootame, et tuldaks vastu ja saadaks aru, kui kriitiline on täna selle otsuse ära tegemine,“ sõnas ta.

Nii Signe Riisalo kui Kristina Kallase sõnul on koalitsioon leppinud kokku bürokraatia vähendamises, kuid seda valitsuses ei tehta. „Töötame risti vastu, kuna kuskil mingi minister otsustab hoopis suurendada bürokraatiat,“ sõnas Kallas.

Näiteks räägiti hiljuti regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani otsusest, et restoranid peavad märkima oma menüüdes päritoluriigi. Samuti peaks edaspidi läbima ripsme- ja kulmutehnikuks saamiseks spetsiaalne väljaõpe, mida Kallas enda sõnutsi üldse ei poolda.

Ka energeetikateemade ja kärbete tegemise kiiruse ning efektiivsuse osas pole Kallase sõnul koalitsioonis kindlust ja üksmeelt.

Vladimir Svet kaitses aga pressikonverentsil oma parteikaaslase Piret Hartmani otsuseid. „Tahaksin rõhutada, et ka sotsiaaldemokraatidest ministrid töötavad oma valdkondades bürokraatia vähendamise nimel. Ka see, millest eile oli juttu, see vähendab nõudeid, mis puudutab pakendamata toidu annetamist. Oleme valmis tegutsema bürokraatia vähendamise nimel ja istuma partneritega laua taha seda arutama,“ sõnas Svet.