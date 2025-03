OTSEPILT ja -BLOGI | Riisalo: meil on valitsuses hea läbisaamine

Delfi kirjutas , kuidas reformierakondlased on sotside jalgealuse kuumaks kütnud. Pinged valitsuses on tõusmas haripunkti ning Reformierakonna surve sotsaaldemokraatidele, kes mitmes teemas valitsuse juhtparteile vastanduvad, aina suureneb.

Viimati pahandas peaminister Kristen Michal avalikult sotsiaaldemokraadist regionaal- ja põllumajandusministri Piret Hartmaniga, kelle algatused talle ei meeldi. Ent põhjused on sügavamal. Valitsuse töö on toppama jäänud, viimati lendas suure pauguga vastu taevast meretuuleparkide toetamise plaan, suured erimeelsused on Vene kodanike valimisõiguse äravõtmise küsimuses jne. Reformierakonna reiting on madal ning SDE ja RE eriarvamused, mida pealegi pidevalt avalikult klaaritakse, on hakanud oravatel üle viskama.