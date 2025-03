Läti seimi esimehe märkmetest tehtud fotol olid näha sõnad „USA“ ja „ebaturvaline partner“

Mieriņa kohtus teisipäeval Läti presidendi residentsis Riia lossis riigipea Edgars Rinkēvičsiga. Pärast kohtumist toimus pressikonverents, millest avaldati fotod seimi ja presidendi ametlikel veebilehtedel.

Läti Delfi teatel on fotodel näha Mieriņa märkmeid, kuhu on läti keeles kirjutatud ASV – lēmuma dēļ cietīs cilvēku dzīvības („USA – selle otsuse pärast kannatavad inimeste elud“) ja selle all nedrošs partneris („ebaturvaline partner“). Mieriņa büroo väitis hiljem, et „ebaturvaline partner“ ei käi USA kohta.

Mieriņa tunnistas Läti Delfile, et need käsitsi kirjutatud märkmed ei oleks tohtinud avalikuks saada.

„Tavaliselt ma seda ei tee,“ ütles Mieriņa.

Palvele märkmetes kirjas olnut selgitada vastas Mieriņa Läti Delfile, et see oli tema esimene reaktsioon USA otsusele peatada Ukrainale abi andmine.

Mieriņa meenutas, et eelmisel aastal ei suutnud USA pikka aega Ukraina abipaketis kokku leppida.

„Eelmisel aastal läksid kolme Balti riigi esindajad USA-sse, et rääkida, kui tähtis on USA toetus Ukrainale. Seda enam teades, et USA abi tuleb aeglaselt. Me nägime selle dramaatilisi tagajärgi. Me ootame, et partnerid oleksid prognoositavad ja täidaksid omale võetud kohustusi,“ ütles Mieriņa.

Ta rõhutas, et fotodel näha oleval paberil on tema isiklikud märkmed teisipäeva hommikust. Need olevat tema isiklikud, mitte riigi ametlikud seisukohad.

Mieriņa jättis kommenteerimata, kas USA kohta kirjutatu võiks mõjutada Läti diplomaatilisi suhteid USA-ga. Samuti ei selgitanud ta, mida mõtles „ebaturvalise partneri“ all.

„Ma ootan, et partner täidab võetud kohustusi,“ kordas Mieriņa.

