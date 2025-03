VAATA OTSE | Kuidas peaks toimuma Balti riikide e-kaupluste kasv ja üleilmne eksport?

Millised on valdkonna (sh ekspordi ja uutele turgudele minemise) suurimad väljakutsed ja võimalused?

Milline on praegu Baltimaade e-kaubanduse olukord võrreldes teiste Euroopa riikidega?

Arutelu on projekti „Baltikumi e-kaubanduse 2025. aasta staar“ osa. Tegemist on Balti riikide ülese algatusega, mis tõstab esile parimad ja kõige uuenduslikumad e-kaubanduse ettevõtted. Projekti raames on ettevõtetel võimalus osaleda konkursil, saada rahvusvahelise žürii hinnang ja pretendeerida osale 20 000 euro suurusest auhinnafondist.