Rubio nimetas Ukrainas toimuvat varisõjaks USA ja Venemaa vahel

„Ja nii viis see tolmu üleskeerutamiseni. Mul on hea meel näha, et see seisukoht on ümber mõeldud, sest ma usun tõesti, et see on konflikt, mille lõpetamiseks me peame tee leidma, ja see nõuab järeleandmisi mõlemalt poolelt, aga me peame saama nad mõlemad lauda. Ukrainlased peavad seal olema. Loomulikult on see nende riik. Venelased peavad lauas olema ja ainult president Trump suudab selle võimalikuks teha. See on olnud eesmärk, see jääb eesmärgiks ja see on see, millele me nüüd keskendunud oleme,“ ütles Rubio.