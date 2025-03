Macron kutsus astuma samme julgeoleku tagamiseks: „Ukrainast on saanud ülemaailmne konflikt“

USA on muutnud oma seisukohta Ukraina sõja suhtes ja samal ajal püüdnud kehtestada tariife Euroopa kaupadele, ütles Macron pöördumises. „Me oleme sisenemas uude ajastusse.“

Prantsusmaa on teinud õige valiku toetades Ukrainat viimase kolme aasta jooksul, ütles ta. „Mitte ainult Ukraina rahvas ei võitle oma vabaduse eest. See on ka meie julgeolek, mis on ohus. Kui üks riik võib korraldada sissetungi oma naabrile Euroopas ja jääda karistamata ... siis ei ole enam rahu meie mandril tagatud,“ sõnas ta.

Ajalugu on õpetanud, et Venemaa oht on reaalne ja mõjutab Euroopa riike, ütles Macron. „Ukrainast on saanud ülemaailmne konflikt,“ ütles Prantsusmaa liider. Ta kutsus üles astuma samme Prantsusmaa, Euroopa ja Ukraina julgeoleku tagamiseks. „Ukraina hülgamisega ei saa teed rahuni,“ rõhutas ta.

Samuti hoiatas ta, et Venemaa sõnu ei saa usaldada. „Me ei saa unustada, et Venemaa alustas 2014. aastal sissetungi Ukrainasse ja me pidasime läbirääkimisi Minski kokkuleppe relvarahu üle,“ ütles ta.

Prantsusmaa jätkab kohtumisi liitlastega eesmärgiga sõlmida kestev ja kindel rahuleping. Macron lisas, et on plaaniga seoses teinud koostööd Euroopa liidrite ja Ukrainaga. Macroni sõnul tahab ta uskuda, et USA seisab Euroopa poolel, kuid igaks juhuks peab valmis olema ka selleks, kui nii ei lähe.

Neljapäeval toimuval ELi juhtide tippkohtumisel arutatakse sõjaliste kulutuste suurendamist ja relvastuse tootmist Euroopas, ütles ta.

Prantsusmaa peab tunnustama oma eristaatust, kuna riigil on Euroopa kõige tõhusam armee ja ka tuumarelvad, ütles Macron. „Meie tuumapeletusvahend aitab meid,“ ütles Prantsusmaa juht. Ta lisas, et avab arutelu Prantsusmaa tuumavarju laiendamise üle Euroopa liitlastele.

