USA asus Iisraeli asemel ise Hamasiga rahukõnelusi pidama

„Eriesindajal, kes nendesse läbirääkimistesse on kaasatud, on kindlasti õigus rääkida kellega tahes,“ ütles täna Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt, viidates Trumpi eriesindajale Adam Boeherile.

Ajaleht Times of Israel märgib, et Trumpi eriesindaja salajased läbirääkimised Hamasiga on pretsedenditud, kuna USA on varem keeldunud islamistliku rühmitusega otse suhtlemast, pidades seda terroriorganisatsiooniks.

Kõnelused on viimastel nädalatel toimunud Katari pealinnas Dohas, kuid ühtegi kokkulepet ei ole veel saavutatud, kirjutab väljaanne Axios kahele läbirääkimistega kursis olevale allikale toetudes.

Jaanuaris ütles Hamasi kõrgem ametnik Moussa Abu Marzouk avalikult, et terrorirühmitus on valmis alustama dialoogi Trumpi administratsiooniga. Kuigi USA konsulteeris Iisraeliga võimalike läbirääkimiste pidamise osas Hamasiga, sai Iisrael konkreetsetest üksikasjadest teada teiste kanalite kaudu, märgib Axios.

„Iisraeliga on selles küsimuses konsulteeritud,“ väitis Leavitt. „Dialoog ja rääkimine inimestega üle maailma, et tegutseda Ameerika rahva parimates huvides, on midagi, millesse president Trump usub.“